Sulla strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato. La causa è dovuto al distacco di alcuni massi dal costone roccioso a bordo strada all’altezza del km 61,100, tra Arbus e Fluminimaggiore, in provincia di Sud Sardegna.

Sul posto il personale Anas e l’Impresa incaricata della messa in sicurezza del costone e della rimozione dei massi. Al momento è in corso l’ispezione tecnica per la verifica dell’entità del distacco.

Nella mattinata di domani sarà effettuato il distacco dei massi a rischio caduta e la bonifica dell’area interessata dal distacco.

