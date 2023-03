Il consiglio regionale delle Acli, riunitosi a Cagliari, ha eletto Mauro Carta come nuovo presidente delle Acli regionali della Sardegna.

Originario di Gesico (Trexenta), Mauro Carta è ricercatore e consulente, ha lavorato nel settore della progettazione comunitaria e della cooperazione internazionale e delle politiche per il lavoro, si occupa di servizi per il lavoro e per le imprese.

È autore di numerose pubblicazioni e ricerche sul fenomeno dello spopolamento e sui flussi migratori della Sardegna e si occupa da diversi anni degli emigrati sardi attraverso il Comitato Regionale Emigrazione Immigrazione (CREI).

Per due mandati è stato presidente delle Acli provinciali di Cagliari e presidente di Ipsia Sardegna. In questi ruoli si è occupato di promozione sociale e formazione, di partecipazione dei giovani ai percorsi di educazione non formale e di mobilità internazionale.

“Le Acli devono continuare ad essere uno spazio di partecipazione e di impegno attivo verso la comunità, come sono sempre state” sono state le sue prime parole.



