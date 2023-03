La calda estate sarda si sta arricchendo settimana dopo settimana delle date dei grandi artisti nazionali ed internazionali che calcheranno i palchi dell’Isola.

L’ultimo in ordine di tempo è l’annuncio di Biagio Antonacci ad Alghero.

Il concerto, tanto atteso visto che l’artista è dal 2019 che non arriva in Sardegna, è stato però accompagnato da una polemica. A lanciarla alcuni fan e alcuni lettori di Cagliaripad che si sono lamentati dell’alto prezzo dei biglietti. Che varia da 75 euro a 92 euro a seconda della formula scelta.

“È abbastanza assurdo che si debba pagare così tanto per un concerto” commenta Rita. “Sono una fan di Biagio, ma per spostarmi da Cagliari ad Alghero e rimanere lì dovrei sborsare minimo 200 euro”.

Dello stesso tenore anche Lorenzo, da Oristano. “Capisco che ci siano dei costi. Ma Antonacci non è né Kendrick Lamar o i Guns’n’Roses. 92 euro valgono per un artista internazionale, così si esagera”.

Sara è dubbiosa anche sull’organizzazione. “La Sardegna non è come Milano, Bologna o Roma. Non siamo in grado di sostenere una spesa del genere. A chi si rivolgono? Ai continentali che andranno ad Alghero?”.

Sofia invece andrà al concerto, ma non nasconde un po’ di amarezza. “Sono andata a vedere Biagio fuori dall’Isola. Il biglietto del biglietto costava poco più di 40 euro, con il volo e il resto ho speso all’incirca 150 euro. Per vederlo a ‘a casa mia’ spenderò di più. Lo faccio perché è Antonacci, ma avrei volentieri evitato”.

Si accodano a questi commenti anche quelli di Francesco, Lavinia, Giusy, e Marco.

Intanto però le prevendite per il concerto, dopo appena due giorni, stanno già volando. Segno che i sardi vogliono comunque assistere al concerto a prescindere dal prezzo del biglietto.

