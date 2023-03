Sono passati cinque anni da quel tragico 4 marzo 2018, quando Davide Astori perse la vita in albergo a Udine, alla vigilia della sfida tra Udinese e Fiorentina. Aveva 31 anni.

Un ragazzo solare, energico, dal sorriso spontaneo, Astori aveva giocato in difesa anche nel Cagliari Calcio dal 2008 al 2014. Tutti i tifosi più affezionati lo ricordano ancora sempre pronto a sollevare la squadra, con una buona parola per tutti.

Così infatti lo immortala il team di Claudio Ranieri in un post sulla pagina Instagram ufficiale: “13 per sempre”. Numero che da quel giorno è stata ritirata per tenere per sempre vivo il suo ricordo.

