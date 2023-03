Incendio piuttosto importante ieri sera a Fonn, in località Janna e Ferru. Un devastante rogo ha mandato in fumo tre capannoni di una azienda agricola.

Distrutti trattori e le scorte di fieno e mangime. Le Squadre del Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenute per spegnere le fiamme, cercando di salvare il salvabile.

Il rogo per fortuna non ha coinvolto persone o bestiame. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Pratobello e Orgosolo. In corso le indagini per risalire ai colpevoli.

