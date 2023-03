Il Cagliari pareggia ancora una volta in trasferta e coglie il quarto punto consecutivo in quattro gare. A Brescia finisce per 1-1: al rigore di Lapadula la risposta di Bisoli.

Ancora una partita dove il Cagliari di Ranieri dimostra di pagare un periodo un po’ di grigio. Poche occasioni, poco gioco, poche emozioni quelle offerte dai rossoblù, che a Brescia non incantano e non danno una spallata alla zona playoff.

La Partita.

Grande noia in avvio tra le due squadre, molto contratte e pasticcione nel palleggio. Si sommano gli errori e per vedere una emozione bisogna attendere il 25’ con un bel botta e risposta. Prima Ayè tira alto nel corso di una mischia in area rossoblù; a seguire è Kourfalidis a provarci dalla distanza, palla di poco alta sopra l’incrocio dei pali. Il Cagliari prova a farsi notare in fase offensiva col solito Luvumbo, ma l’occasione più ghiotta arriva dai piedi di Nandez al 39’: il cross becca Lapadula libero in area, palla di un soffio sopra la traversa.

Jallow impegna Radunovic in avvio di ripresa. Per due volte Dossena rischia il rigore, ma è graziato dal Var e da un fuorigioco. Il tiro dal dischetto arriva però al 66’: Luvumbo riceve un pestone in area e Fabbri fischia. Lapadula spiazza Andrenacci e sigla l’1-0. Vicinissimo al pareggio il Brescia con Ayè al 75’, palla di poco a lato. Poi tre minuti dopo arriva l’1-1, Bisoli dalla distanza trafigge Radunovic. Makoumbou salva su un contropiede del Brescia, Millico invece impegna Andrenacci. Al 92’ il colpo di testa di Dossena va alto sopra la traversa.

