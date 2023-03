Venerdì 10 marzo si svolge anche all’Università di Cagliari, nell’aula magna Boscolo della Cittadella di Monserrato, la quindicesima edizione della Giornata internazionale dedicata a scienza e cellule staminali, a cui aderiscono 87 enti, tra atenei e centri di ricerca di Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’evento, coordinato per UniCa dalle professoresse Micaela Morelli e Valeria Sogos, è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori con collegamenti internazionali in call conference, momenti di divertimento collettivo e giochi a premi, interventi di campioni sportivi e presentazioni a cura degli scienziati presenti.

Non mancheranno gli ospiti a sorpresa, sportivi che ogni anno animano questa giornata e la divulgazione di questa attesissima giornata. In mattinata ci sarà infatti anche la visita di grandi atleti e campioni internazionali per la sezione “Attività sportiva e cellule staminali”.

La parte conclusiva dell’Unistem Day UniCa prevede una serie di quiz a premi, coordinati da Alessandra Pani e Maria Elena Marongiu, che coinvolgeranno e stimolando ulteriormente i/le giovani presenti sui temi trattati durante la mattinata.

“Dopo tre anni di assenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia, torna UniStem, la manifestazione che parla di cellule staminali ma che è anche un’occasione per il confronto nell’ambito della ricerca scientifica biomedica” dice Micaela Morelli, da anni impegnata con l’Università di Cagliari a partecipare e promuovere l’iniziativa del Centro UniStem di Milano che ha già archiviato quattordici edizioni, sempre coordinate dalla professoressa Elena Cattaneo.

“Unistem Day cresce ogni anno di importanza con numeri in decisa crescita. L’evento si svolgerà quest’anno in 87 università e istituti di ricerca nel mondo, dall’Australia alla Serbia – ricorda l’altra organizzatrice, la professoressa Valeria Sogos – e vedrà la partecipazione di 30mila studenti: tutti insieme pronti ad intraprendere l’infinito viaggio della ricerca scientifica”.

Nove i licei che hanno aderito alla manifestazione 2023: Euclide, De Sanctis-Deledda e Don Bosco di Cagliari; Motzo e Brotzu di Quartu SE; Gramsci-Amaldi di Carbonia; Atzeni di Capoterra; Vignarelli di Sanluri e Asproni di Iglesias.

“È stato un grande lavoro di equipe”, concludono le due referenti organizzative per l’ateneo di Cagliari.

