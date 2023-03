Dopo quasi un anno dall’annuncio del sindaco Truzzu sulla riqualificazione delle zone di San Paolo e Santa Gilla tutta la zona è ancora una discarica. Lo denuncia Valerio Piga, responsabile Cagliari Difensori della natura.

“Era il 26 Aprile 2022 il sindaco Truzzu “annunciava” rivoluzione verde per l’area degradata di San Paolo e Santa Gilla – scrive Piga, citando le parole del sindaco ( “Con un investimento di 500.000 euro San Paolo sarà una delle porte d’ingresso di Cagliari completamente riqualificata. Il primo progetto di riforestazione urbana che, nel futuro prossimo, renderà la nostra città sempre più verde e bella” )-Poi ha rilanciato a dicembre del 2022 con “Cagliari, al via la forestazione dell’area San Paolo: in arrivo 7 mila nuove piante “Sarà uno spazio gradevole all’ingresso della città e un polmone verde a disposizione di tutti i cittadini e non degli incivili”.

“Dopo quasi un anno, son andato a vedere e della riqualificazione promessa non c è nulla, ma ho riscontrato parecchie discariche sparse con rifiuti di ogni genere”, chiosa il Difensore della natura.

