Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche a Cagliari e nel Sud Sardegna. La quota di dipendenti donna negli uffici postali è del 60% e sono 40 su 150 gli uffici postali completamente al femminile, in tutte e due le province.

La presenza femminile ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

Tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa c’è la sede di Piazza del Carmine a Cagliari, in cui è applicata Veronica Casari, ogliastrina di 32 anni, giovane specialista consulente finanziaria.

“Credo sia importante ancora oggi parlare di parità di genere” commenta la giovane consulente. “Per cambiare la cultura, la mentalità, la società. Questo si può fare già dalla scuola con i giovani ma sono importanti anche le iniziative promosse dalla società civile e imprenditoriale. Poste Italiane credo sia un esempio da seguire”.

