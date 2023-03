A seguito del ritrovamento dell’ordigno, stamane, a Sos Enattos a Lula, la Procura di Nuoro è pronta ad aprire un fascicolo contro ignoti.

Secondo i primi accertamenti, pare che chi ha posizionato la bomba sia contrario alla nascita dell’osservatorio per lo studio delle onde gravitazionali.

Si sta ragionando sul mondo dell’eolico. Nell’autunno dello scorso era stato approvato dal governo Draghi il progetto per la costruzione di un grande parco eolico sull’altopiano di Gomoretta, a 4 chilometri da uno dei tre vertici del triangolo dell’Einstein Telescope. Il progetto non era andato avanti proprio per non danneggiare la candidatura di Sos Enattos.

