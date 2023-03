Vanno avanti gli interventi sul verde cittadino a Cagliari.

Così come comunicato dal Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune, tra i principali di prossima esecuzione c’è la messa a dimora di esemplari arborei sostitutivi di alberature schiantate o rimosse in precedenza per ragioni di pubblica sicurezza.

L’amministrazione comunale fa sapere che sono già state sostituite 24 alberature su 118 previste.

Inoltre, a breve inizieranno gli interventi di difesa fitosanitaria contro il punteruolo rosso, gli insetti striscianti e volanti, il fusarium oxysporum, la cocciniglia delle querce.

Tra gli altri interventi: la potatura di contenimento degli esemplari arborei di via Gherardo Delle Notti e viale Merello; la rimozione degli esemplari di robinia pseudoacacia (pianta infestante) da via Gherardo Delle Notti; la messa a dimora di rose paesaggistiche e rosmarini nella scarpata di viale San Vincenzo e la messa a dimora di esemplari di dimorfoteca nella rotonda di via Po.

