È ufficiale la bocciatura del piano aziendale della Asl Sulcis Iglesiente. La giunta regionale ha rilevato per la seconda volta la non conformità dell’atto aziendale.

A seguire il caso è la consigliera regionale Carla Cuccu (Idea Sardegna) che chiede la revoca dell’incarico alla dirigente generale Campus.

“Sembra che non si riescano o non si vogliano trovare soluzioni organizzative, si continua a creare problemi gestendo in maniera scellerata la situazione CTO-Sirai – dice Cuccu -. Non può e non deve essere disattesa la rete ospedaliera. Inoltre l’ortopedia del CTO è una struttura complessa e tale deve rimanere, non come fatto nell’atto aziendale declassarla a struttura semplice dipartimentale cancellando, così, la storia del CTO di Iglesias eccellenza in campo regionale e nazionale”.

Le condizioni sempre più difficili del presidio ospedaliero di Iglesias, dice la consigliera regionale, “sta portando i medici ad andarsene ed a preferire altri ospedali dove sono valorizzati per le loro competenze e sono messi nelle condizioni di poter operare con programmazione continuativa”. Questo, spiega ancora Cuccu, comporterebbe anche un dirottamento dei fondi dal CTO di Iglesias all’ospedale Sirai di Carbonia.

“L’assessore Doria e la giunta regionale, devono prendere decisioni immediate, sollevare la dottoressa Campus dal suo incarico e dare applicazione concreta alla rete ospedaliera, a tutt’oggi inapplicata nella sua completezza e disattesa.

Servono risposte ai cittadini e serve lavorare per la sanità del territorio”, conclude Cuccu.

