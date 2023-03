La Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari, Orsola Apice, ha visitato nel fine settimana l’Istituto Penale Minorenni di Cagliari – Quartucciu.

La Garante ha incontrato il direttore della struttura, Enrico Zucca, e i ragazzi ospiti dell’Istituto. “E’ un ottimo carcere, e sono rimasta veramente colpita dall’accoglienza dei ragazzi e dal livello eccellente del personale”, commenta Apice. “Anche se certo la struttura è piuttosto datata e sarebbero necessari degli interventi strutturali, i ragazzi, che ho incontrato singolarmente, mi hanno detto tutti di essere molto contenti”.

La Garante ha potuto verificare che i giovani presenti usufruiscono di numerose attività, di una buona offerta formativa scolastica e lavorativa spendibile una volta fuori, e godono in generale di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York. Hanno a disposizione un medico e un dentista. All’interno della struttura sono presenti un laboratorio di falegnameria, dove i ragazzi possono realizzare oggetti e pezzi di arredamento per le proprie stanze. Anche le opere artistiche murali presenti nell’edificio sono realizzate dai giovani ospiti.

“Altri aspetti che ho trovato estremamente positivi – sottolinea la Garante – sono l’opportunità di trascorrere molto tempo all’aria aperta in spazi ampi e curati e la possibilità di avere rapporti con l’esterno nell’ambito di incontri organizzati periodicamente”.

