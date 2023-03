Si chiama Tuvarium: consisterà nel posizionamento di una serie di paletti che delimitano le aree protette e passerelle, con percorsi segnati da una struttura a forma di onda finalizzata a bloccare la sabbia.

Il Comune di Cagliari prova ad arginare l’erosione del Poetto. In base a studi recenti la spiaggia cagliaritana perde ogni anno un metro di sabbia. A Quartu, poi, negli ultimi trent’anni sono scomparsi anche 30 metri di arenile.

Ecco perché ieri la commissione comunale Ambiente si è riunita in riva al mare per un sopralluogo nell’area dove si svolgeranno le operazioni salva spiaggia.

“Non possiamo riportare il Poetto al passato, ma arginare l’erosione sì”, ha spiegato all’ANSA il presidente della commissione Ambiente del Comune di Cagliari, Raffaele Onnis – il fenomeno è presente in tutto il mondo ma a Cagliari è legato all’intervento dell’uomo che ha fatto sparire il vecchio sistema dunale anche per l’azione del sistema saline, delle cave e delle infrastrutture portuali realizzate nel golfo”.

Il cantiere del Poetto potrebbe essere concluso per giugno-luglio, giusto in tempo per il grande assalto estivo alla spiaggia. Il piano, dal costo complessivo di un milione di euro, prevede la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto. “Non si potrà più accedere alla spiaggia scavalcando la barriera protettiva e calpestando la duna stessa – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu -. Sono regole da seguire assolutamente perché la nostra spiaggia continui a mantenersi in buona salute”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it