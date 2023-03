Non solo i marescialli dell’arma dei Carabinieri. Le minacce di morte sono arrivate anche all’assessore comunale al Lavori pubblici Sebastiano Maccioni, ex vice sindaco nella Giunta Littarru, impiegato di Forestas in distacco alla Regione.

A dare la notizia dell’atto intimidatorio è stata la Prefettura di Nuoro annunciando la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che domani mattina discuterà proprio delle minacce ai militari dell’Arma e all’amministratore comunale.

