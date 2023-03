“Il Just Transition Fund è un’occasione unica da non sprecare per il Sulcis. E’ necessario che i territori e le parti sociali siano parte integrante nell’utilizzo del fondo. La Regione Sardegna ha messo da parte i sindacati. Ecco perché ho chiesto e ricevuto rassicurazioni che la Commissione UE verifichi il corretto svolgimento delle procedure sul coinvolgimento dei territori”.

Commenta così l’eurodeputato dei Greens Ignazio Corrao la risposta della Commissione UE all’interrogazione sul Just Transition Fund nel Sulcis.

“Il Just Transition Fund rappresenta un’occasione unica per supportare il territorio del Sulcis, una zona in difficoltà con alto tasso di disoccupazione giovanile e basso reddito pro capite che avrebbe diritto al miglior utilizzo di questo fondo” spiega Corrao.

“Occorre ascoltare i sindacati, che denunciano l’assenza di logica per la transizione sociale, come nel caso di Enel di Portovesme e per Carbosulcis. Non si è tenuto conto che centinaia di lavoratori verranno espulsi dal ciclo produttivo. Senza il loro coinvolgimento, il Just Transition Fund sarà per il Sulcis solo un grande bancomat senza alcuna visione, un’occasione persa” conclude Corrao.

