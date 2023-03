“Donne, esempio di forza e dignità; donne per la crescita e lo sviluppo della società; donne per la pace; donne portatrici di conoscenza, sapere, valori; donne impegnate a ogni livello, personale e professionale, per costruire una società più giusta, equa e inclusiva. A tutte loro, e agli straordinari esempi di donne sarde che abbiamo l’onore di annoverare nella storia e nella cultura della Sardegna, va un pensiero e un ringraziamento mio e a nome di tutta la Giunta regionale”. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas nella Giornata internazionale della donna.

Il presidente ha voluto ricordare come il rispetto nei confronti delle donne e la tutela dei loro diritti vadano di pari passo con la costruzione di un futuro e di una società migliori. Valori, ha detto, “che devono essere insegnati fin da quando si è bambini e che necessitano di essere alimentati e coltivati nel corso del tempo, affinché nessuno mai dimentichi che le donne sono l’elemento imprescindibile, certo e reale per costruire una società migliore”.

“Contiamo ancora troppi episodi di violenza, spesso consumati all’interno della propria dimora, che vedono coinvolte le donne, vittime innocenti della brutalità umana e registriamo ancora un divario importante in termini occupazionali, salariali e di opportunità di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro. Credo, nella certezza di interpretare il pensiero di ogni cittadino sardo, che combattere la violenza e azzerare le diseguaglianze tra uomo e donna sia la sfida più grande”, ha concluso il presidente.

