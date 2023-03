L’ex ministro e attuale deputato Carlo Calenda è stato in Sardegna nella mattinata per visitare le fabbriche dell’ex Alcoa e EurAllumina. Era una visita prevista da tempo quella nel Sulcis che gli ha permesso di incontrare i lavoratori con cui aveva condiviso la battaglia.

E a proposito di battaglie, Calenda ha ricordato quando salvò l’Alcoa: “La situazione era drammatica e Alcoa voleva smantellare la fabbrica. Abbiamo fatto un gran lavoro per salvarla e riportarla all produzione. Rientro portando con me la loro soddisfazione. Se la politica ha un senso, per me è questo qui”.

Quindi la stoccata alla politica regionale: “EurAllumina è in una situazione paradossale. La fabbrica è perfettamente mantenuta, la proprietà ha continuato a pagare i lavoratori ma manca, a causa di un veto regionale incomprensibile, la nave di rigassificazione che serve a far ripartire la produzione”.

“Non esiste sviluppo economico senza gas, risorse e fabbriche” ha aggiunto. “Oggi avere una fabbrica che produce alluminio primario è un vantaggio competitivo enorme, eppure questa non viene considerata di interesse nazionale da gente che non ha mai lavorato”.

