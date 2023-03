Nella mattinata, il parlamentare Carlo Calenda aveva visitato le fabbriche del Sulcis e si era intestato il successo dell’accordo con Enel per il salvataggio dell’ex Alcoa.

Su questo punto è intervenuta la collega Alessandra Todde, per smentire l’onore intestatosi dall’ ministro. E segnalato come l’accordo fosse stato ratificato sotto il Conte 2.

Da lì è nato un botta e risposta al vetriolo su Twitter. Che vi riportiamo qui sotto:

Carlo, “palle” mai raccontate in vita mia perché parlano i fatti. Non mento sapendo di mentire. Ho seguito il tavolo dal giorno 1, sono stata in fabbrica, ho fatto gli accordi, ho sostenuto azienda, sindacati e operai in lotta. Ah, non ho mai fatto passerelle, non è il mio stile. https://t.co/LAnZlS7zjG pic.twitter.com/C37MsCYAu1

— Alessandra Todde (@Ale_ToddeM5S) March 8, 2023