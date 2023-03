Hotel e wellness nel nuovo stadio del Cagliari. Trovato l’accordo tra la società rossoblù e le aziende che affiancheranno il nuovo centro sportivo che rimpiazzerà il vecchio Sant’Elia.

Stretta di mano con Accor, per quanto riguarda l’hotel, e Snow Group per l’area dedicata interamente al benessere.

La nota ufficiale è arrivata nella giornata di ieri, in attesa del voto in Consiglio comunale per la conferma del pubblico interesse dell’opera e la conseguente convocazione della Conferenza di Servizi decisoria.

Dopodiché si terrà la gara pubblica cui prenderà parte anche la Newco formata da Cagliari Calcio e Gruppo Costim.

Resta, però, ancora l’incognita sui 50 milioni che erano stati assicurati dalla Regione ma sui quali non si sono ancora avviate le interlocuzioni.

“Siamo felici di annunciare gli accordi con due realtà internazionali leader nei propri settori di appartenenza. Per noi è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari”, afferma il direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis.

Dello stesso avviso anche il Ceo del Gruppo Costim, Jacopo Palermo: “Il paradigma, che come sviluppatori abbiamo adottato nel nostro modello di business, presuppone la realizzazione di infrastrutture immobiliari in cui l’utente goda di una esperienza di livello. L’ambizione condivisa con il il è appunto di far diventare il nuovo stadio di Cagliari una destinazione”.

Precisamente, l’hotel disporrà di 122 camere – la maggior parte con vista sul mare o sul campo di calcio – e di un rooftop con bar e ristorante con piscina e una vista sul Poetto di Cagliari.

Per quanto riguarda il progetto wellness, invece, si tratta di “un nuovo concetto di Urban Destination Spa estremamente innovativa e di valore per tutta la città”.

“La sfida più grande è stata quella di pensare un concept innovativo e funzionale al tempo stesso, che trovasse spazio in un contesto anomalo per una Spa – afferma Régis Boudon Doris, Ceo di bbspa_Group – Il nostro approccio local ci ha visti impegnati in uno studio approfondito della cultura e delle tradizioni sarde, il che ci ha permesso di ideare un concept unico al mondo che considero vincente dal momento che siamo stati scelti come partner per la realizzazione del progetto. La futura Urban Destination Spa sarà un’esperienza di benessere fortemente impregnata del Dna della Sardegna, e permetterà di far conoscere al mondo intero i segreti del benessere di questa terra, ovvero la sacralità e la longevità”.

