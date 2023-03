“La Villa Tigellio, da qualche anno è in completo abbandono e in uno stato di degrado inaccettabile”. La denuncia è di Valerio Piga (Difensori della natura Cagliari).

“L’ingresso di Via Carbonazzi è chiuso, pieno di ferraglia e rifiuti vari, non c’è neanche più il cartello della Mappa – scrive Piga -. Per non parlare del monumento, completamento invaso da erbacce infestanti. E’ una vergogna che un sito di questa importanza sia completamente snobbato dall’amministrazione comunale vigente e dall’assessora competente. Troppi sono i monumenti lasciato al degrado sia per una burocrazia lenta e farraginosa ma anche per colpa di chi sta amministrando (male) la nostra città”.

