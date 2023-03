Il presidente Solinas opera “da solo o con altri nella gestione politica e nelle strategie del partito”. Per questo motivo Franco Mula si è dimesso oggi da capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale. La decisione del consigliere regionale di Orosei sancisce uno scollamento insanabile tra l’attività del presidente della regione e il gruppo consiliare, che ha trovato il culmine nel mancato invito di Mula all’ultimo vertice di maggioranza.

Una azione, scrive Mula in una lettera indirizzata al presidente della Regione, che «ha aggravato una situazione già compromessa da mesi di continui ed estenuanti atteggiamenti distruttivi nei confronti del lavoro svolto da me e dal gruppo». Fino ad ora, continua, «abbiamo accettato per interesse superiore e per il funzionamento della macchina legislativa, di non acuire il dissapore causato dal continuo “muro di gomma” incontrato a Villa Devoto. Preso atto che lei, presidente, intende operare da solo o con altri, nella gestione politica e nelle strategie del partito, sono costretto a rimettere l’incarico da capogruppo».

D’ora in avanti, conclude Mula, «intendo investire ogni mia residua energia per lavorare alla rappresentanza nel mio territorio, il nuorese, al fine di dare risposte immediate alle istanze della gente fino alla fine del mandato».

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it