Momenti di terrore per una ragazza a Pirri. Il suo ex compagno, relegato agli arresti domiciliari, è evaso da casa e ha raggiunto la sua abitazione. Non potendo avere contatti con lei, ha iniziato a sfasciarle l’auto con una serie di colpi di mazza.

La ragazza, impaurita, ha filmato l’accaduto e chiamato le forze dell’ordine. I quali hanno fermato l’uomo e lo hanno arrestato.

Il folle era stato disposto ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico a seguito di una condanna per violenza privata.

