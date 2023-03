Il 9 marzo si è tenuta l’Assemblea Confservizi Cispel Sardegna, l’associazione regionale dei soggetti gestori dei servizi pubblici, alla presenza delle più importanti aziende pubbliche dei servizi regionali, per il rinnovo degli organi sociali.

All’unanimità è stato eletto Presidente di Confservizi Sardegna Carlo Andrea Arba, già Presidente di CTM SpA, l’azienda di trasporti dell’area cagliaritana.

Il neopresidente Carlo Andrea Arba ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare la Confservizi Sardegna insieme agli eletti della Giunta e mi impegnerò in tutte le sedi istituzionali. La Confservizi Sardegna si occuperà della tutela delle società di trasporti, acqua, cultura, ambiente e multiservizi”.

L’impegno del neo presidente inizierà presto. “Inizierò a lavorare sin da subito incontrando l’Assessore Regionale dei Trasporti, Antonio Moro, in vista delle scadenze dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale e l’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Aldo Salaris, per discutere dei finanziamenti previsti per le società da noi rappresentate”.

