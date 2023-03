“Come proprietaria del bene oggetto dell’incendio, la Regione di concerto con le autorità competenti si è attivata fin da subito per riportare la situazione a uno stato di piena legalità”. Così l’assessore Aldo Salaris ha commentato quanto accaduto in mattinata in via Riva di Ponente a Cagliari, con uno stabile incendiato.

“Procederemo con la chiusura definitiva dello stabile, murando gli ingressi interni e sigillando il cancello esterno. In maniera tale da scongiurare il rischio di nuova occupazione, anche in considerazioni delle condizioni dello stabile stesso” ha spiegato a margine del Comitato per la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Cagliari.

La Regione aveva già denunciato, nel 2011 alla Procura della Repubblica, l’occupazione abusiva. L’Assessore al termine della riunione ha fatto un sopralluogo sul luogo dell’incendio.

