Una parte di viale Bonaria, a Cagliari, resterà chiusa al traffico per undici giorni. Il motivo? La riqualificazione di via Roma che rende necessaria la modifica alla viabilità.

A partire da oggi e fino alla giornata di lunedì 20 marzo il traffico del centro cittadino cambierà.

In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra via Sonnino e via XX Settembre, che rimarrà aperto solo alla Linea 6 del Ctm, col limite di 30 km/h.

Di conseguenza, in arrivo da via Sonnino sarà obbligatorio procedere dritti, e non sarà possibile effettuare la prima svolta a destra, in direzione viale Regina Margherita.

Chiusa alla circolazione anche la parte di viale Bonaria – eccetto per autobus e taxi – che va da via della Stazione Vecchia a via Sonnino. Le auto in arrivo da via della Stazione Vecchia (che collega viale Diaz a viale Bonaria) dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it