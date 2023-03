Un giovane di 27 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Digos della Questura di Sassari in seguito al mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Tunisi.

Il ragazzo era ricercato da tempo dalle autorità tunisine in quanto facente parte di un’associazione terroristica e per atti di terrorismo.

Secondo la Digos, il 27enne era sbarcato clandestinamente in Sardegna nei mesi scorsi e si trovava in un Centro di accoglienza straordinaria a Sassari in qualità di richiedente di protezione internazionale.

Il giovane era tenuto sotto osservazione dalle forze dell’ordine perché le informazioni dell’intelligence lo indicavano come presunto estremista.

Una volta che le autorità tunisine hanno comparato la scheda fotosegnalitca inviata loro dall’Interpol, gli agenti della Digos hanno provveduto all’arresto del 27enne che ora si trova nel carcere di Bancali, su disposizione dei giudici della sezione distaccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari.

Avviate le procedure per l’estradizione in Tunisia.

