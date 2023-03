Aquascan è una azienda specializzata da anni nella ricerca e individuazione di problemi all’interno delle tubazioni: perdite, ostruzioni, rotture, malfunzionamenti. Vengono eseguite mappature, videoispezioni, ricerca di pozzetti nascosti, ricostruzione e lavaggio di tubazioni metalliche, trattamento disincrostante.

Aquascan fornisce tutti i servizi necessari alla risoluzione dei problemi delle tubazioni e alla produzione di elaborati grafici e relazionali necessari.

Supporta le imprese e gli amministratori di condominio per tutti i problemi inerenti perdite; e i consulenti tecnici nell’ambito di contenziosi civili per perdite d’acqua da tubazioni, scarichi o guaine impermeabilizzanti.

Servizi

Utilizzo strumento canaljet per la disostruzione e pulizia delle tubazioni di scarichi domestici di cucine e bagni, scarichi di condense di impianti di climatizzazione e di condotte fognarie in genere.

Videoispezione di tubazioni con telecamera a sonda per la scoperta di malfunzionamenti, rotture, ostruzioni, pozzetti nascosti.

Ricerca perdite d’acqua provenienti da terrazze e coperture senza demolizioni. Aquascan è in grado di individuare con precisione i punti di rottura delle tubazioni evitando inutili scassi e disagi. I tecnici adotteranno le migliori tecnologie a disposizione in base alle esigenze del caso.

Risanamento tubazioni di scarico dall’interno mediante resina senza effettuare demolizioni.

Lavaggio impianti di riscaldamento effettuato da tecnici specializzati al fine di ridurre le incrostazioni di calcare e ruggine e migliorare la funzionalità dell’impianto.

Aquascan è affiliata a Imec risanamenti di Treviso.

Contatti

Per la risoluzione dei tuoi problemi, Aquascan si trova a Soleminis, in via Funtanasusu 20. Per contatti telefona al numero 3461118157 o all’indirizzo email: info@aquascanitalia.it