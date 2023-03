Da due giorni non si hanno più notizie di Sandro Arzu, 54 anni di Arzana. Pregiudicato per omicidio, era stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga.

L’uomo era sottoposto a misure di prevenzione: durante il giorno poteva uscire ma aveva l’obbligo di rientro entro le 21 nella sua abitazione in paese, nella quale vive con la madre.

Quando i famigliari si sono accorti della sua sparizione hanno subito dato l’allarme ed è scattato il piano di ricerche. Finora nessuna c’è traccia.

Nella famiglia di Arzu c’è preoccupazione per la sua sorte. Il pregiudicato era scampato a un agguato nel settembre 2021. Lui stesso si era presentato all’ospedale di Lanusei, accompagnato da un soccorritore, con una ferita di arma da fuoco tra il collo e la spalla.

Nel 1993 Sandro Arzu era stato arrestato col fratello Luca per l’omicidio di Bruno Ferrai, ritenuto l’assassino del loro padre, un’accusa per la quale erano stati condannati a 26 e 16 anni di carcere.

