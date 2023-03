Un pregiudicato di Barisardo e un veneto sono stati arrestati dai carabinieri di Lanusei e dai cacciatori di Sardegna dopo un blitz piuttosto importante.

I due erano sorvegliati da tempo per le loro attività spregiudicate di spaccio. Sono stati trovati in possesso di 300.000 mila euro in contanti in buste sottovuoto e due panetti di cocaina. Nel loro domicilio sono stati rivenuti anche ulteriori 30 panetti per complessivi 34 kg di cocaina.

I due uomini hanno tentato di scappare ma sono stati presi facilmente. Ora si trovano nel carcere di Lanusei.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it