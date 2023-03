Cagliari conquista Forbes, la prestigiosa rivista statunitense di economia. In un articolo scritto dalla giornalista scozzese Rebecca Hughes racconta il capoluogo sardo e come trascorrere il tempo in città in un giorno e mezzo.

Per la giornalista, Cagliari è assolutamente da visitare in bassa stagione, anche grazie alle temperature miti: “Il vero clima invernale dura poco, ai residenti piace ricordare ai visitatori del continente che la città è più vicina alla Tunisia che a Roma, e da Febbraio la città si gode i venti gradi a mezzogiorno”.

In sintesi, per Hughes, Cagliari è “una città che sembra disegnata per prendere il sole d’inverno”.

Tra tutti i quartieri, la giornalista è rimasta stregata da Castello, dove suggerisce un aperitivo tra le sue vie strette e una tappa obbligatoria alla Torre dell’Elefante e al Bastione Saint Remy.

Ma non solo. Hughes consiglia vivamente anche il mercato di San Benedetto, dove “i venditori si prenderanno del tempo per spiegare le prelibatezze locali o le ricette di famiglia”. Tra le specialità locali, la giornalista cita le seadas, le panadas, le pardule e sua maestà la bottarga.

Da non perdere anche i fenicotteri: “Passeggiate lungo la riva e vedrete gli uccelli rosa, con le ali tinte di scarlatto e forse morbidi uccellini grigi”.

