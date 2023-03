Incidente stradale questa mattina intorno alle 7 in viale Colombo, a Quartu Sant’Elena. Per cause ancora da accertare un’autovettura si è ribaltata su un fianco. I due occupanti, fortunatamente illesi, sono stati soccorsi dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando, dove gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. La Polizia Locale di Quartu Sant’Elena ha effettuato gli accertamenti e i rilievi di legge.

