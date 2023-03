Nel tardo pomeriggio di ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena e ad un’unità cinofila del Nucleo di Cagliari, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due coniugi del posto, un 51enne cagliaritano noto alle forze dell’ordine e una 56enne sassarese, incensurata.

In particolare, durante un servizio coordinato in ambito Compagnia finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno effettuato una mirata perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dei coniugi, dove sono stati trovati 5,5 kg di marijuana, 186 gr di hashish, 74 gr di cocaina, la somma di 2165 euro ritenuta provento dell’attività illecita, 4 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri sono riusciti a scoprire il nascondiglio, andando a monitorare le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che dà sul giardino. Hanno visto delle immagini nelle quali il padrone di casa si arrampicava su una scala per raggiungere il tetto di un’abitazione diroccata, confinante. Sotto le tegole hanno poi rinvenuto le sostanze stupefacenti contenute in casse di plastica impermeabili.

