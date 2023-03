Ha percosso la moglie connazionale per futili motivi, e le ha estorto €50 per poi fuggire. Ieri a Villanovaforru i carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno arresto per rapina un trentunenne algerino, disoccupato, richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta su utenza 112 alla centrale operativa di Sanluri da parte del direttore del locale centro di accoglienza per stranieri, che aveva segnalato che l’uomo, già protagonista di una serie di comportamenti devianti, dopo aver nuovamente percosso la moglie connazionale per futili motivi, anche lei richiedente asilo, con minacce le aveva portato via €50 per poi fuggire a piedi per le vie circostanti. La donna ha rifiutato le cure mediche e si è riservata di formalizzare una querela in una fase successiva.

Nel frattempo le immediate ricerche compiute dai militari dell’Arma hanno consentito di rintracciare l’uomo non troppo distante dal centro presso il quale è ospitato. L’immediata perquisizione personale compiuta dai carabinieri ha permesso di rinvenire i €50 sottratti che sono stati restituiti alla donna e di recuperare altresì due grammi di marijuana che l’uomo portava addosso. Verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti.

