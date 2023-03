Sono già iniziati e termineranno entro ottobre, i lavori di riqualificazione dell’edificio ex circoscrizione nella colonia campestre di Sassari che diventerà un punto di ristoro.

Il cantiere, da 550mila euro, che interesserà anche il giardino circostante, si inserisce in un progetto più ampio, diviso in 4 fasi: sistemazione punto di ristoro (edificio ex circoscrizione) e giardino verso via Savoia, completamento dell’ala nuova e ristrutturazione ala vecchia degli uffici dei Servizi sociali, riqualificazione oliveto, aree verdi e recinzione e restauro dell’edificio vincolato su via Zara.

Si tratta di 16 milioni ottenuti dall’Amministrazione comunale per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

La proposta permetterà alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi così rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, culturale e ambientale.

