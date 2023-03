Il vento che imperversa in tutta la Sardegna rischia di fare danni. In alcuni casi li fa, come testimoniato dalle immagini di Villacidro.

Un albero, a causa del forte vento di maestrale, è stato sradicato e si è abbattuto su un’auto in sosta. Fortunatamente non vi erano passeggeri a bordo e nessun pedone nei paraggi, nonostante il fatto sia accaduto in una via solitamente trafficata.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco.

