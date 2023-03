Vista la mancanza di attaccanti centrali in Italia, il commissario tecnico della nazionale azzurra Roberto Mancini ha deciso di puntare sull’argentino Mateo Retegui.

Prima punta del Tigre ma di proprietà del Boca Junior, il 24enne è figlio di Carlos El Chapa, c.t. dell’hockey su prato e oro a Rio 2016, e pupillo di Francesco Totti.

Non molti sanno che Mateo, da piccolo, ha vissuto in Sardegna. Precisamente a Suelli. Ci riporta l’esperienza Luca Pisano, presidente dell’ Hockey Team Sardegna e che nel 2005 dirigeva la formazione di Suelli.

”In molti non sanno che Mateo, per noi “Matu”, figlio di Carlos Retegui, all’età di 5 anni venne in Sardegna e in particolare a Suelli dove il padre giocò nel 2005” spiega Pisano.



E per concludere, ironizza: “Che dire? Mateo Retegui, futuro bomber della nazionale italiana di calcio, potrà dire di conoscere Suelli”.

