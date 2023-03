Nella giornata di ieri, i comuni di Elmas e di Castelsardo sono stati premiati a Bologna, al Palazzo Re Enzo. nell’ambito della rete “Plastic Free”.

Certifica il raggiungimento dei risultati delle due cittadine nella riduzione del consumo di plastica nel territorio comunale.

“Per noi è un risultato che ci rende orgogliosi e che ci sprona a fare sempre meglio per eliminare del tutto la plastica dal nostro territorio” ha commentato la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù.

Soddisfatto anche il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula. “Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti i cittadini, delle scuole, della ditta Econova e delle associazioni che sempre collaborano alle numerose iniziative ambientali. In particolare la locale sezione di Plastic Free con cui si è potuto intraprendere un percorso virtuoso per la lotta alla dispersione della plastica e dei rifiuti nell’ambiente”.

