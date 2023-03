Nicola Pittau, 50 anni di Quartu, è morto ieri dopo essersi schiantato contro un furgone mentre viaggiava in sella alla sua moto.

L’uomo si trovava in località Montemiccioli, in provincia di Pisa. Poco prima dello scontro, Pittau aveva postato la sua ultima foto accanto alla moto per una gita organizzata dall’associazione motociclistica “Perla del Tirreno”.

Immediato l’intervento del 118 sul posto, ma per Pittau non c’è stato niente da fare.

