Nella notte tra sabato e domenica, per motivi ancora da chiarire, Bastiano Secci ha aggredito brutalmente la compagna Patrizia Dessì.

L’uomo è accusato di tentato omicidio ed è in stato di fermo nel carcere Badu’ e Carros. Il pm che coordina le indagini, Giorgio Bocciarelli, ha chiesto la convalida del fermo e domani mattina l’uomo sarà raggiunto in carcere dal gip per l’interrogatorio di garanzia.

Secondo quanto raccontato da amici della coppia, i due avevano avviato pochi giorni fa le pratiche per il matrimonio civile. La donna ora è ricoverata al San Francesco di Nuoro con diversi (e gravi) traumi, ma per fortuna è fuori pericolo.

