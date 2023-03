“Io non ho dubbi su quale sia la soluzione migliore. A un parcheggio anonimo preferisco una bella passeggiata alberata. Siamo pronti a partire”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu annuncia sul suo profilo Facebook il cambio look di via Roma.

I lavori inizieranno dal prossimo 20 marzo, quando il lato portici verrà chiuso al traffico e gli operai si faranno largo sulla corsia centrale per trasformarla in un viale alberato.

Dal 4 maggio, poi, si aprirà il cantiere per la nuova piazza Matteotti.

Nel frattempo si cercano i finanziamenti per realizzare il tunnel-trincea per le auto in arrivo dalla statale 195 e via San Paolo fino a via Baylle.

Alla fine dei lavori – che dureranno poco più di un anno – la strada a ridosso dei palazzi passerà da quattro a due corsie.

Una vera e propria trasformazione che cambierà radicalmente la vista della città.

