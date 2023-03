“Il grande capannone già pertinenza del cementificio di Santa Gilla: perché non riutilizzarlo? Opportunamente chiuso con vetrate e climatizzato potrebbe essere usato come spazio per lo sport o, in alternativa, come deposito musealizzato per i reperti della limitrofa necropoli di Tuvixeddu, tra l’altro già perfettamente collegata con l’edificio”.

La proposta postata da Massimo Delogu sulla pagina FB Parliamo di Cagliari, è molto interessante per una città come Cagliari che ha molti edifici abbandonati che potrebbero essere riutilizzati e destinati ad attività sociali e ludiche.

