Terribile incidente sulla statale 131, a Bonorva. Un camion che trasportava latte ha tamponato una Fiat Multipla in cui viaggiavano due coniugi. Lo scontro tra il mezzo pesante e l’auto (che andava in direzione Sassari) è avvenuto all’altezza del bivio per Cossoine.

Il conducente della Multipla, un uomo di 77 anni, è stato trasferito in gravissime condizioni (codice rosso) con l’elisoccorso presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari ed ora è ricoverato in Rianimazione. La moglie, una donna di 73 anni, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 per poi essere trasportata al pronto soccorso. L’incidente ha fatto andare in tilt il traffico della 131 con oltre due chilometri di coda.

