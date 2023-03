Il riscatto tanto atteso dall’Olbia dopo lo stop casalingo è arrivato. I bianchi hanno avuto la meglio del San Donato Tavernelle per 2-0 in trasferta, conquistando non solo i tre punti ma anche uno scontro diretto fondamentali per la salvezza.

Gara di grande maturità e cinismo per i galluresi, che hanno chiuso le ostilità a metà primo tempo grazie ai gol di La Rosa e Dessena.

Notevole anche la prestazione del portiere Sposito, in grado di murare tutte le offensive dei padroni di casa e conservare il vantaggio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it