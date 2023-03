Qualche giorno fa sono comparse diverse scritte di matrice fascista in alcuni licei di Cagliari. Il fatto ha suscitato forte indignazione da parte di studenti e docenti che condannano duramente il gesto.

Per questo, in diversi istituti si è deciso di appendere ai cancelli d’ingresso degli striscioni contro l’ideologia fascista nelle scuole.

“Le scuole sono una palestra di democrazia – afferma il coordinatore dell’Uds Cagliari Michele Pintus – e perciò il fascismo non può entrarci. Vediamo l’incombere sempre maggiore di organizzazioni e forze politiche dichiaratamente fasciste nella nostra città. L’UdS, esattamente come tutte le scuole in cui siamo radicati e i loro collettivi e comitati, si oppone a queste politiche di oppressione e censura e attraverso di fenomeno delle occupazioni e di tutte le manifestazioni noi ci riprendiamo i nostri spazi della nostra città, rivendicando un ambiente inclusivo e democratico”.

“In questi mesi abbiamo visto la riattivazione di diversi movimenti studenteschi neofascisti – afferma Isha Bashir responsabile della comunicazione di UdS Cagliari – un fenomeno che dovrebbe preoccupare soprattutto le amministrazioni scolastiche. L’articolo 4 della legge Scelba, recita che la propaganda per la creazione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni, una legge che spesso sembra dimenticata”.

“Gli studenti richiedono che venga presa dalle scuole e dalle istituzioni competenti una misura reale – continua Bashir – in modo che la storia che studiamo nei libri e le ore di educazione civica non sembrino argomenti astratti che non hanno un riscontro sulla vita di tutti i giorni. Non possiamo assistere ad altre aggressioni, come quella avvenuta poco tempo fa ai danni di uno studente del liceo Michelangiolo di Firenze. Il fascismo non è un’opinione, è l’oppressione di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali, e come tale non deve essere presente nelle scuole di Cagliari”.

