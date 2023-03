Laura Pausini si sposa con il compagno di una vita, Paolo Carta. A svelarlo al grande pubblico è il quotidiano Vanity Fair, che è andato a rovistare tra le carte online del Comune di Roma.

Dopo diciotto anni di relazione, e una figlia di dieci anni, Paola, la coppia ha deciso di fare il grande passo e dirsi il fatidico “sì”.

Lei cantante pop che dalla provincia romagnola è riuscita a salire in vetta a tutte le classiche musicali con grandissimi successi a livello nazionale e internazionale. Lui chitarrista e produttore discografico nato a Roma ma di origini sarde e napoletane, che ha collaborato con diversi big della canzone italiana tra i quali Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Max Pezzali e Riccardo Cocciante, oltre a tanti altri artisti di fama mondiale come Whitney Houston, Lionel Richie e Gloria Gaynor.

Un’unione fatta di suoni e musica che dal 2005 si esibisce insieme sui palchi di tutto il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti passando per l’America Latina, l’Australia e perfino la Russia.

Nessun commento, ad oggi, da parte dei diretti interessati, né ulteriori indiscrezioni sono trapelate sulla cerimonia. L’unica cosa certa è che le nozze verranno celebrate entro tre mesi, termine legale ultimo a partire dalla data delle pubblicazioni.

“Paolo mi ha chiesto di sposarlo: nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: ‘Quando lei sarà più grande porterà le fedi’, ci siamo detti”. Così aveva commentato Laura Pausini in occasione dell’uscita del docufilm Piacere di conoscerti, uscito nel 2022, in cui racconta la sua carriera e la sua vita privata.

Una data, in realtà, era già stata trovata nel 2021 ma per ragioni legate alla pandemia da Covid, avevano dovuto rinviare tutto così come tante altre coppie italiane. Ora, però, i due sono pronti e i fan non aspettano altro che festeggiare con loro il grande giorno.

