Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13, sulla strada provinciale 30 tra Lodine e Mamoiada, nei pressi del santuario di San Cosimo. A perdere la vita un 46enne di Gavoi che è finito contro un albero con la sua Fiat Punto, dopo aver perso il controllo dell’auto forse a causa di un malore.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere in stato di incoscienza dai Vigili del Fuoco. Una squadra del 118 ha tentato invano di rianimarlo, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Mamoiada per i rilievi di rito.

