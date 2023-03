Sarà la società Il Lido srl a continuare a provvedere alla rimozione costante dei nuovi sacchi e filamenti di nylon presenti sulla spiaggia del Poetto e a quelli che eventualmente affioreranno in futuro. Come ha annunciato l’associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG), “la Capitaneria di Porto di Cagliari – Sezione Demanio e Polizia Marittima ha risposto alla quinta istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei necessari provvedimenti di bonifica ambientale inoltrata (14 febbraio 2023)” presentata dall’associazione ecologista “e ha fornito elementi che sembrano indicare la prossima bonifica ambientale definitiva”.

L’associazione ricorda che “la RAS, Servizio Demanio e Patrimonio, con la Determinazione Direttoriale n. 26 prot. 1053 del 12/01/2022 ha autorizzato la società concessionaria a rimuovere i sacchi e i filamenti affioranti”. In seguito, “la stessa ha affidato i lavori per la rimozione dei sacchi ad una società terza e… quest’ultima nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il mese di settembre 2022 ha rimosso dall’arenile circa 1600 sacchetti plastici, depositati temporaneamente in appositi contenitori in un’area confinata dello stesso stabilimento e successivamente avviati alle operazioni di smaltimento/recupero mediante la ditta autorizzata; altri sacchi (circa 150) sono stati rimossi, direttamente dal personale dipendente dalla società concessionaria, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2022 ed il mese di febbraio 2023”.

In seguito al sopralluogo congiunto del 20 febbraio scorso, alla presenza del personale della Capitaneria di porto, del Comune – Servizio Igiene del Suolo, della Regione Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari settore Demanio Marittimo e Corpo di Polizia Locale Vigilanza Ambientale di Cagliari, è stato verificato che “recenti mareggiate hanno determinato l’affioramento, prevalentemente nella parte di battigia antistante la concessione, di ulteriori sacchi di nylon e filamenti dovuti al deterioramento di questi. I sacchetti recuperati tra il mese di ottobre 2022 ed il mese di febbraio 2023 sono depositati all’interno dell’area indicata…”, in due contenitori, “in attesa di essere inviati alle successive operazioni di smaltimento/recupero”.

È stato infine deciso che “la società Il Lido srl dovrà continuare a provvedere alla rimozione costante dei nuovi sacchi e filamenti affiorati e a quelli che eventualmente affioreranno in futuro, nel rispetto delle direttive che saranno impartite dal competente settore Demanio Marittimo della RAS all’interno dell’apposito atto di rinnovo dell’autorizzazione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it