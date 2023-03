Ci vorrà un po’ di pazienza ma alla fine dei lavori, il centro di Cagliari avrà une veste tutta nuova e si presenterà più attrattivo, più fruibile dai cittadini e decisamente più bello.

“Garantiremo tutte le attenzioni necessarie e i relativi accessi non solo ai residenti ma anche ai commercianti per le operazioni di carico e scarico. In questo momento mi viene da pensare a quando si fa una ristrutturazione in casa: ci vuole un po’ di pazienza durante i lavori ma al termine degli stessi, il risultato sarà decisamente bello”. Questo il pensiero del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che ieri, mercoledì 15 marzo, ha presentato alla stampa il progetto che porterà al nuovo centro della città.

Due i cantieri principali, in via Roma e in viale Trieste, con relative modifiche alla viabilità, che avranno come effetto finale quello di riqualificare l’intera zona, compresa la Piazza Matteotti.

“Inizieremo – ha spiegato il primo cittadino – con la chiusura del lato portici di via Roma intervenendo sull’asse stradale e poi sulla passeggiata centrale che sarà completamente recuperata e completata con tanto verde in modo che possa ritornare quasi alle origini. Poi, dal 5 maggio, passeremo alla riqualificazione di Piazza Matteotti per un intervento complessivo che riguarda tutto il centro, da circa sedici milioni di euro”.

“Ci sarà un impatto sulla viabilità – continua il sindaco – ma anche su questo fronte cercheremo delle soluzioni perché con circa un milione e mezzo che siamo riusciti a recuperare, potremo abbattere fino al 90% i costi degli abbonamenti del trasporto locale, non solo per i cagliaritani ma per tutti quelli che lavorano in centro città. Chiediamo pazienza ai nostri concittadini”.

Necessario, come sottolineato dall’assessore alle Politiche per la Mobilità, Alessio Mereu, anche lui presente alla conferenza stampa, aprire contemporaneamente due cantieri in altrettante zone centrali di Cagliari, per evitare di perdere i finanziamenti europei. Ma in questo modo, oltre che più fruibile e più bello, il capoluogo si aprirà completamente sul mare, accorciando la distanza ed eliminando gli ostacoli tra il porto e la città.

A illustrare le principali modifiche alla circolazione stradale, dopo l’intervento del presidente della Commissione Consiliare per le Politiche per la Mobilità, Marcello Piras, che ha sottolineato proprio l’apertura di Cagliari verso il mare, è stato il dirigente dell’omonimo servizio, Daniele Olla.

“Entro l’estate contiamo di completare i lavori sulla viabilità” l’indicazione di Daniele Olla che ha lanciato un appello agli automobilisti: “Sarà necessario utilizzare la viabilità alternativa del nucleo urbano cagliaritano per evitare di utilizzare la via Roma, lato mare. Meglio puntare sull’Asse Mediano o sulla Statale 554 per raggiungere determinate destinazioni senza passare per il centro città”.

Subito in opera i cantieri per separare i flussi tra trasporto pubblico e privato nel viale Bonaria con, a cascata, tutti gli altri interventi a cominciare, nella via Roma, nel segmento tra la via Sassari e il Largo Carlo Felice, dall’istituzione di una corsia dedicata al trasporto pubblico in direzione viale Diaz.

Queste la altre principali novità:

obbligo di svolta a destra su Viale Bonaria da Via Stazione Vecchia;

traffico proveniente da Viale Diaz, Via XX Settembre e Via Regina Margherita indirizzato su Via Pirastu;

obbligo di svolta a sinistra sul Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio;

su Via Roma, fronte portici, è permesso il transito esclusivamente agli autorizzati;

obbligo di svolta a destra su Via Roma da Via Maddalena;

istituzione del doppio senso di marcia su Via Roma, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Sassari;

inversione del senso di marcia su Via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine;

inversione del senso di marcia su Via Maddalena, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Roma, in direzione Via Roma;

inversione del senso di marcia su Via Crispi, nel tratto compreso tra Via Sassari e Via Angioy, in direzione Via Angioy;

istituzione del senso unico su Via Pirastu, in direzione Via Campidano.

Per evitare fenomeni di congestione del traffico, soprattutto nel primo periodo di operatività delle nuove prescrizioni e durante le operazioni nei cantieri, sarà consigliabile, per quanto possibile, scegliere percorsi alternative al centro urbano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it