Continuano i rincari a Cagliari. Secondo gli indici dei prezzi al consumo di febbraio 2023, diffusi dal Comune, i prezzi di beni e servizi continuano a salire: +0,5% rispetto allo scorso gennaio e +9,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

In particolare, nell’ultimo anno i cagliaritani hanno dovuto fare i conti con rincari rilevanti per l’acquisto di prodotti di uso quotidiano: +13,4% rispetto a febbraio 2022 (+1,7% su gennaio 2023) per alimentari e bevande (con variazioni significative per l’olio, +6,3%, verdure, +6,2%, frutta +2,9% e latte, formaggi e uova +1,6%), +3,3% per alcolici e tabacchi (+1,9 sul mese precedente), +7,4% per hotel e ristoranti e per i trasporti e +1,9% per abbigliamento e calzature.

I rincari più importanti riguardano però le spese per energia e casa (Abitazione, acqua, elettricità e combustibili), che fanno registrare un +26,2% rispetto a febbraio 2022, seppure in leggera flessione considerando il dato di gennaio (-1,9%), frutto della leggera diminuzione del prezzo di gas e luce.

